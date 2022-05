Natália Deodato adere tranças afro e afirma estar em uma ’nova fase na vida’ - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2022 12:55

Rio - A modelo Natália Deodato, de 22 anos, usou as redes sociais na noite de quinta-feira para mostrar sua mudança de visual aos fãs. A ex-participante do "BBB 22" adotou o uso das tranças afros, trocando os fios mais curtos por longas madeixas até a cintura.

No Instagram, Natália contou que o novo visual demonstrava uma nova etapa em sua vida e também, a deixava mais próxima de seus ascendentes. "Visual novo marcando uma nova etapa em minha vida! Eu amo as tranças afro: me conectam muito com minha ancestralidade! Adorei o resultado", escreveu.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para elogiar o novo look da influencer. "Rainha!", escreveu uma internauta em inglês. "É bom mudar, renova a energia. E você é sempre linda!", comentou um seguidor. "Linda e elegante", afirmou outro fã.

Em uma entrevista recente para Marie Claire, Natália contou que começará a estudar para atuar, mas que atualmente, está focada em seu trabalho como digital influencer e pretende ter uma nova chance de desfilar no Carnaval 2023.

"Estou organizando a minha equipe para fazer entregas melhores como digital influencer para as empresas que têm me contratado. Mas eu não quero parar por aí. 2023, me aguarde com tudo! Sapucaí é nossa! Não tive convite, mas já estou me convidando. Eu quero muito poder ser luz e fazer a diferença na vida de cada pessoa que me segue, de cada pessoa que se espelha em mim. A Natália não vai mudar a essência, vai permanecer a mesma, vou continuar sendo sincera, leal aos meus valores e aos meus princípios, mas diminuindo totalmente a minha emoção. Porque a emoção me atrapalhou muito lá atrás e não vai ser algo que vai me atrapalhar daqui para frente", prometeu.