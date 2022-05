Natália Deodato explicou polêmica com Eslovênia - Reprodução

Publicado 28/05/2022 12:48 | Atualizado 28/05/2022 12:49

Rio - A rivalidade entre Natália Deodato e Eslovênia ultrapassou os muros da casa do 'Big Brother Brasil 22'. Internautas notaram que o perfil no Twitter da designer de unhas curtiu alguns comentários criticando a modelo e ex-colega de confinamento no reality show.

fotogaleria Após um perfil de fofoca revelar as curtidas, Natália deixou um comentário explicando a situação. "Espero que todos compreendam que minha vida é mega corrida e felizmente conto com uma equipe para cuidar de vários setores da minha vida! Como um exemplo o Twitter! As devidas providências e orientações foram dadas e tomadas. Pois como todos sabem, eu não apoio em momento algum mais comportamentos com quem quer que seja!", afirmou.

A ex-BBB garantiu que mantém o respeito por todos os ex-colegas de confinamento do 'BBB 22'. "Nunca fui de diminuir ninguém para precisar enaltecer a grande mulher que sou e isso não vai mudar. Tenho todo respeito pela Eslo e por todos os outros participantes. Não significa que não ter tanta proximidade é motivo para tais atitudes. Amo vocês e boa que com muita determinação e humildade vamos fluir", concluiu.