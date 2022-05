Gustavo Marsengo - Divulgação/Trumpas

Publicado 27/05/2022 12:41

Rio - Mais de um mês após o fim da 22ª edição do "Big Brother Brasil", Gustavo Marsengo conta que ainda está se adaptando às mudanças que a vida de ex-BBB acarretam. Em uma conversa com o Gshow, ele explicou que tem sido uma experiência de altos e baixos.

"Apesar de sofrer um pouco de ódio na internet e ser vítima de fake news, na vida real, sempre foi muito carinho. Tenho minha consciência tranquila de que nunca fiz algo de errado a ninguém, então está sendo bom lidar com esse carinho das pessoas," relatou.

O ex-brother comentou também sobre sua atual vida amorosa. Recentemente, ele oficializou o namoro com Laís Caldas, dando prosseguimento a um romance que começou dentro da casa do "BBB" e que, segundo Gustavo, foi amor à primeira vista.

"Entrei no BBB solteiro, como todo mundo sabe. Na verdade, estava solteiro já há uns bons 4 anos. Com a Laís, posso dizer, sim, que foi amor à primeira vista. Na verdade, eu já gostava dela. Quando estava vendo o programa, já me sentia atraído por ela e, quando entrei lá e a conheci, me apaixonei", afirmou.



Gustavo explicou que a vida a dois é como a de qualquer casal de namorados, com compromissos individuais e agendas em comum. Ressaltou também que o relacionamento está indo devagar e que eles ainda estão se conhecendo. "Às vezes, as pessoas se esquecem que a gente se conhece há apenas 3 meses e ficam cobrando até casamento. Estamos dando um passo de cada vez e está muito bom assim", reiterou.

O bacharel em direito que ficou conhecido nas redes sociais pelo seu romantismo com Laís, contou que sempre foi assim. "De malvadão virei o último romântico. Sempre fui romântico, na verdade. Me considero um cavalheiro. Eu tenho uma irmã, então meu pai sempre me ensinou, 'nunca faça para as mulheres o que você não quer que façam para a sua irmã'", lembrou ele.

No que compete aos próximos planos, Marsengo disse que ainda não pode revelar muita coisa, mas que pretende aproveitar oportunidades geradas pela participação no reality. "Uma das coisas boas que o BBB causa em sua vida é que várias portas se abrem. Já tinha planos de empreender na área da gastronomia e vou seguir essa linha, só não posso dar mais detalhes. Mas também tenho alguns outros projetos", contou. "E claro que irei aproveitar essa onda para resgatar meus tempos de modelo, dar uma emagrecida (risos) e voltar a trabalhar com minha imagem," finalizou Gustavo.