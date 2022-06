Rodrigo Mussi comemorou recuperação após acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 31/05/2022 19:51

Rio - Rodrigo Mussi usou o Instagram nesta terça-feira (31) para comemorar sua recuperação exatos dois meses após o grave acidente entre o veículo por aplicativo em que estava se chocar com a traseira de um caminhão . O ex-BBB sofreu um traumatismo craniano e precisou de uma múltipla cirurgia no período que ficou internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.