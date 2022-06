Laís Caldas recebe ataque nas redes sociais por conta do tamanho dos lábios e rebate seguidor - Reprodução/Instagram

Laís Caldas recebe ataque nas redes sociais por conta do tamanho dos lábios e rebate seguidorReprodução/Instagram

Publicado 08/06/2022 10:56 | Atualizado 08/06/2022 10:59

Rio - A médica e ex-participante do "BBB 22", Laís Caldas, usou as redes sociais para responder um seguidor que a atacou por sua aparência. No Instagram, o internauta acusou a ex-BBB de ter colocado "botox" nos lábios e ela decidiu explicar que o procedimento não pode ser feito no local citado por ele.

fotogaleria

"Sua boca já está no limite para ficar superfeia, e você ainda pretende colocar mais botox?", disparou o seguidor, em uma caixinha de perguntas aberta por Laís na rede social.

Após ser surpreendida com o comentário maldoso, a médica rebateu: "Primeiro, antes de criticar, dá uma 'estudadinha': botox não é colocado nos lábios. Para dar volume nos lábios, usamos preenchimento. Geralmente, eu uso ácido hialurônico."

"Por último, acho meus lábios lindos, o tamanho está ideal. Está bem harmônico com o meu rosto e, se for necessário, vou colocar mais", completou a ex-BBB, sem deixar-se abater.