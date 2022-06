Amizade entre Linn da Quebrada e Naiara Azevedo começou no ’BBB 22’ - Reprodução/Globo

Rio - Em entrevista para o podcast 'DiaCast', Linn da Quebrada falou sobre a relação com a ex-colega de confinamento no 'BBB 22' Naiara Azevedo. A cantora abriu o jogo sobre a amizade com a sertaneja após o término do reality show.

"Eu queria me distanciar do meu trabalho, não ser o meu trabalho, parar de estar me explicando toda vez, mas para isso eu preciso abrir mão de si para abraçar o mistério. Ela não precisa ter discernimento, coesão em tudo", opinou sobre Naiara. "Eu vi as nossas conversas, as fãs da Naiara fazem o babado acontecer que é chiquérrimo. Tem vídeos de todas as nossas conversas, e parei para ouvir, e eu gostei desses movimentos que eu fiz, me achei perspicaz, me achei aberta ao mistério", disse.

"A gente quer aprender tanto que a gente tem medo de sentir prazer…A Naiara é de um lugar totalmente diferente, mas tem um mistério ali que diz: 'tá, vamos nessa?'. Eu não sou aquela pessoa carinhosa, eu tenho outro lugar, que é o de aproximação, e acho que esse jogo com a Naiara foi interessante", completou.