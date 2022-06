Pedro Scooby celebra conquista do filho caçula, Bem, nas manobras com skate - Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2022 11:35 | Atualizado 15/06/2022 11:47

Rio - Pedro Scooby comoveu seguidores ao compartilhar uma reflexão sobre sua contribuição para o aprendizado de um de seus filhos, Bem, de 5 anos de idade, fruto do antigo relacionamento com Luana Piovani. No Instagram, o ex-BBB falou a respeito das dificuldades que o menino enfrentava com as manobras de skate e como o ajudou a superar.

"O que tento ensinar aos meus é que a vida vai te dar alguns tombos, você vai sentir medo, mas se você for paciente e perseverante, você vai alcançar seus sonhos! Sempre com muito amor e sem passar por cima de ninguém! Hoje no skate, amanhã na vida!", iniciou o surfista.

"O Bem hoje estava me perguntando porque ele não conseguia mandar nenhuma manobra e tivemos uma longa conversa, e aí está o resultado! E isso não tem preço na vida que pague", escreveu na legenda de pequenos vídeos, em que o pequeno aparece tentando algumas manobras com o skate, até conseguir.

Nos comentários, Luana aproveitou para elogiar o desempenho da dupla. "Parabéns aos dois! Eu morro um pouquinho aqui, né? Muito tombo até conseguir, mas sou feliz pelas vitórias diárias deles", afirmou a atriz.