Arthur Aguiar e Maíra Cardi são abordados por fãs em desembarque no Rio de JaneiroVictor Chapetta

Publicado 10/06/2022 08:57 | Atualizado 10/06/2022 09:04

Rio - Arthur Aguiar e Maíra Cardi foram fotografados durante um desembarque no aeroporto Santos Dumont, localizado no centro do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira. O casal estava circulando pelo local, quando foi abordado por fãs, que bateram papo e pediram para tirar selfies.

Com simpatia, o ator, que foi vencedor do "BBB 22", e a coach de emagrecimento, atenderam homens e mulheres, além de tirarem algumas fotos com os funcionários do local. Os dois aproveitaram para cumprimentar e posar para paparazzos que estavam fazendo o registro do momento.

Recentemente, Arthur Aguiar revelou que precisaria adiar sua primeira turnê musical solo, para passar por uma cirurgia de hérnia inguinal e também, de desvio de septo. O primeiro show aconteceria na quinta-feira (9), na cidade de São Paulo e estimava-se a presença de um público de mais de três mil pessoas.