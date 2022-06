Maria se declara para Linn da Quebrada no Dia dos Namorados - Reprodução / Twitter

Maria se declara para Linn da Quebrada no Dia dos NamoradosReprodução / Twitter

Publicado 12/06/2022 20:05

Rio - A atriz, cantora e ex-BBB, Maria, usou as redes sociais, nesta domingo, para compartilhar um registro de sua participação no "BBB 22", junto à também ex-sister, Linn da Quebrada. No Twitter, a artista publicou um vídeo em que aparece dançando, abraçada e trocando beijos com Lina