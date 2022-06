Gil nega estar em um relacionamento com Ryan Konesky após publicar uma foto dos dois juntos no Dia dos Namorados - Reprodução / Instagram

Gil nega estar em um relacionamento com Ryan Konesky após publicar uma foto dos dois juntos no Dia dos NamoradosReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2022 12:12

Rio - No último domingo, Dia dos Namorados, Gil do Vigor deixou os fãs alvoroçados ao compartilhar uma foto em que aparece junto a Ryan Konesky e escrever uma declaração romântica para o rapaz. No entanto, nesta terça-feira, o ex-BBB chocou os seguidores ao dizer que os dois não são namorados.

fotogaleria

Questionado em seu Instagram sobre estar solteiro, o economista admitiu que não namora. "Estou passando por um momento super legal de conhecer uma pessoa, mas não estamos namorando, não", explicou.

"Mas cada dia que passa, acabo admirando mais e mesmo que não aconteça, de fato, o namoro, estou aproveitando bastante o momento de conhecer e admirar. O resultado é consequência, o importante são as lições que tiramos durante o caminho", afirmou Gil.

Na publicação de sua foto com Ryan, no último domingo, o ex-BBB aparecia recebendo um beijo do jovem. "Obrigado por me ensinar cada dia mais a importância das coisas simples, Ryan Konesky", legendou na data. O post foi comentado por inúmeros fãs e igualmente, por famosos, como Pepita e Douglas Souza. "Vai ser feliz", disse a cantora. "Já sou a madrinha", brincou o jogador de vôlei.