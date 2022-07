Ex-BBB Milena Fagundes fala que foi agredida em festa de Caprichoso - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Milena Fagundes fala que foi agredida em festa de CaprichosoReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2022 19:12 | Atualizado 03/07/2022 19:19

Rio - A ex-participante do "BBB 9", Milena Fagundes, usou as redes sociais, neste domingo, para contar que foi agredida por membros do Caprichoso durante o Festival de Parintins, que aconteceu no último sábado, no Amazonas. No Instagram, a publicitária mostrou o joelho machucado e alegou ter sido empurrada, além de hostilizada com palavrões e latadas, por fazer parte da torcida rival, a do Boi Garantido.

"Fui à festa da vitória do Caprichoso porque eu sou festival, eu amo a cultura do meu Amazonas e fiz questão de exaltar em rede nacional o Festival de Parintins, para chegar lá e ser tratada dessa forma pelo povo do Caprichoso", iniciou o desabafo. "Me empurraram jogaram latas, falaram de mim no microfone, xingaram, enfim, nada diferente do que sempre foi. Porém, eu achava que o tempo ensinava e tudo só piorou", contou.

"Meu Boi Garantido tem milhões de erros, mas nunca tratou ninguém mal. Nunca fez minimamente com ninguém o que o caprichoso faz comigo. Por isso sou Garantido até morrer", completou a ex-BBB.

Posteriormente, Milena compartilhou alguns registros em que o apresentador da festa cita seu nome no microfone, de forma hostil, para que todos os presentes pudessem ouvir.

"Quem tiver vídeos do apresentador da festa da vitória do Caprichoso falando de mim, me envie por favor. Quero mais provas para o lindo processo que ele vai levar", disparou.





BOI GARANTIDO E BOI CAPRICHOSO

O boi-bumbá é uma manifestação artística proveniente do Maranhão, que chegou ao Amazonas por intermédio dos primeiros migrantes nordestinos e em 1910, deram origem à brincadeira realizada com bois de pano. Nos primórdios da competição, um dono deveria jogar seu boi contra o outro, vencendo o que estivesse menos destruído.

Neste cenário, surgiram os bois Caprichoso e Garantido, protagonistas do Festival Folclório de Parintins e rivais na agremiação. Durante a festa, os dois competem através de espetáculos, apresentados com personagens, músicas e poesias, carregadas de memórias afetivas e culturais da Amazônia.