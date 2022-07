Camilla de Lucas fala sobre frustração com obra de casa própria - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2022 10:16 | Atualizado 26/07/2022 10:21

Rio - A ex-participante do "BBB 21", Camilla de Lucas, usou as redes sociais, na noite de segunda-feira, para falar sobre as dificuldades enfrentadas na reforma de sua casa própria. No Instagram, a influenciadora compartilhou alguns registros do local em obra e também, motivou os seguidores.

"Eu recebo várias mensagens diretas de pessoas dizendo que tem o sonho de terminar sua obra e estão passando aperto por conta do preço das coisas. Realmente, é desanimador. As pessoas trabalham tanto e tem que pagar tanta coisa com muita humilhação", iniciou.

"Mas eu acredito que nenhum sonho que Deus coloca no nosso coração vem para permanecer como sonho. Não desanimem! Tenho certeza que você vai realizar o que deseja, não importa quanto tempo leve. Também não faça nada no tempo do que a sua família ou amigo quer", disse.

A influencer ainda aproveitou para deixar uma mensagem de bom ânimo para os seguidores, aconselhando que eles sejam pacientes e tenham esperança. "Cada um tem o seu tempo! Vejo muita gente entrando em dívidas para agradar os outros que não param de cobrar a casa própria. Só vai no seu tempo que sua hora vai chegar!", concluiu.