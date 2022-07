Gizelly Bicalho compartilha antes e depois do corpo nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2022 12:33

Rio - A ex-participante do "BBB 20", Gizelly Bicalho, usou as redes sociais para compartilhar as mudanças provocadas em seu corpo após um ano de reeducação alimentar e treinos pesados. No Instagram, a advogada contou que emagreceu 15 quilos e que jamais imaginaria alcançar o físico que tem hoje.

"Esse é o meu corpo em julho de 2021. Vou mostrar para vocês a evolução até julho de 2022, ou seja, um ano", iniciou ela, mostrando uma imagem em que aparecia usando uma lingerie rosa e outra, onde estava de vermelho.

Ao explicar sobre como conquistou uma silhueta mais magra nesse período de tempo, Gizelly contou que retomou as atividades físicas e também, cuidou bastante da alimentação. "Voltei para a academia, treinei muito, treinei pesado. Fiz plano alimentar, fui para a nutricionista. Bebi bastante água. Treinei muito, tinha dias que não queria ir, queria desistir, estava cansada. Mas olha o resultado do meu corpo. Um ano depois estou de um jeito que nunca nem sonhei que conseguiria. Vou continuar, estou me amando e amando o resultado", comemorou.

Posteriormente, ao ser questionada sobre o porquê de mostrar sua rotina na academia constantemente, a ex-BBB disparou: "Vocês não querem ver o dia a dia da pessoa que vocês seguem? Meu dia a dia é atividade física, ir para casa, tomar café da manhã e começar minha rotina". Ainda sobre os cuidados com o corpo, Gizelly aconselhou: "Não sei se vocês sabem, mas uma das formas de você prevenir doenças é a alimentação. A alimentação é 80% do nosso estilo de vida e depois, o treino. Além de beber muita água! Água é bom para cabelo, rosto, corpo, circulação, enfim. Água é fundamental para o ser humano".