Ex-BBB Paulo André explica distanciamento de Arthur AguiarReprodução / Youtube

Publicado 28/07/2022 09:59 | Atualizado 28/07/2022 09:59

Rio - O atleta e ex-participante do "BBB 22", Paulo André Camilo, de 23 anos, negou que tenha brigado com o antigo colega de confinamento, o ator Arthur Aguiar, de 33, após a participação de ambos no reality show da Rede Globo. Durante o programa, os dois foram aliados, mas fora da casa, teriam se distanciado.

Em entrevista ao podcast "PodDelas", P.A respondeu a pergunta de um internauta, que queria saber com quais ex-BBBs ele ainda mantém contato. "Tenho mais contato com a rapaziada da Disney, que são a Jade [Picon], o DG [Douglas Silva] e o [Pedro] Scooby. Com o Arthur, a gente trocou uma ideia, eu mandei o convite para o meu aniversário, mas...", disse, reticente.

Ao falar sobre o afastamento dos dois, o atleta negou sentir qualquer tipo de antipatia pelo ator e explicou que eles apenas possuem estilos de vida diferentes. "A gente teve uma amizade maneira lá dentro. Só que ele tem um lifestyle diferente. Ele é um cara mais reservado, mais na dele, mais família... Os ciclos não bateram aqui fora e está tudo certo. Não tenho nada contra ele", afirmou.

Os rumores de que eles não seriam mais amigos ganhou força após a participação de Arthur Aguiar no programa "Altas Horas", no final do mês de maio. "Mandei meu número de telefone novo para podermos nos falar por WhatsApp. Ele ainda não chamou. Eu respeito o tempo dele, mas acho uma pena porque tudo que entreguei para ele foi de verdade", contou o artista na época.