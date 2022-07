Eliezer se choca em primeira ida ao mercado após confinamento no ’BBB 22’ - Reprodução / Instagram

Publicado 28/07/2022 13:47 | Atualizado 28/07/2022 13:47

Rio - Eliezer usou as redes sociais, na noite de quarta-feira, para registrar sua primeira ida ao supermercado após o confinamento no "BBB 22", do qual foi eliminado em abril deste ano. No Instagram, ele apareceu acompanhado do também ex-BBB, Vyni, e afirmou que os preços dos itens básicos estavam desesperadores.

"Desesperador o preço das coisas. Chocado! Eu acho que acordei de um coma. Desde o programa não tinha pisado em um supermercado. Não sabia como estavam os preços. Quando eu vi, falei: 'Que isso, minha gente?' Está louco", iniciou o ex-brother. "Como assim uma pasta de dente R$ 23,69? Não tenho condições para pagar", disse, bem-humorado.

Junto a Vyni, para quem fez um jantar depois das compras, Eliezer disparou: "Ele que vai pagar a conta hoje!", ao que o amigo discordou, criticando, posteriormente, o preço do alho e do café. "Vivi para ver alho virar item de gente rica. Isso dava no pé de casa... Café R$ 20, Deus me livre! Cadê os patrocínios de café? Se quiserem mandar alho também...", disse Vyni. "Patrocínio de alho. A gente paga com arroba", pediu Eliezer, aos risos.