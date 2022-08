Jade Picon afirma que vai se afastar das redes sociais para se recuperar de DTM - Reprodução / Instagram

Jade Picon afirma que vai se afastar das redes sociais para se recuperar de DTMReprodução / Instagram

Publicado 03/08/2022 10:20 | Atualizado 03/08/2022 10:27

Rio - A ex-participante do "BBB 22" Jade Picon usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para revelar aos seguidores que se afastaria da web para cuidar de um problema de saúde. No Instagram, a influenciadora contou que realizaria um procedimento cirúrgico a fim de aliviar os sintomas da DTM, uma disfunção temporomandibular e dor orofacial.

"Eu vou ficar um pouco off de hoje para amanhã", iniciou Jade. "Eu tenho DTM, estou com acompanhamento médico e tudo, tenho uma disfunção... Enfim, vou fazer uma infiltração para me ajudar nesse problema que eu tenho, gerado por estresse... Já tem um tempo que isso está me incomodando", explicou.

Nos stories, a ex-BBB afirmou estar muito nervosa, pois tem medo de fazer procedimentos mais invasivos, mas garantiu aos seguidores que não enfrentaria nada complexo. "Eu estou muito nervosa! É uma coisa muito simples, é tipo 30 minutos, mas eu tenho trauma de agulha, não gosto dessas coisas. Mas, precisa fazer, é para minha saúde, para o meu bem-estar. E é isso", concluiu.

Posteriormente, a influencer compartilhou rápidos momentos na clínica médica onde realizou o tratamento e também informou aos seguidores que tudo havia terminou bem. "Já em casa, obrigada pelas mensagens", legendou Jade, na publicação de um boomerang.

A DTM é uma disfunção que compromete o funcionamento da articulação que liga a mandíbula ao crânio. O problema de saúde pode causar dores no maxilar, dificuldade de mastigar, além de promover estalos na área e até mesmo, fazer com que a mandíbula do paciente fique travada.