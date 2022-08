Karol Conká fala sobre como conseguiu superar cancelamento após ’BBB 21’ - Reprodução

Publicado 05/08/2022 11:43 | Atualizado 05/08/2022 11:45

Rio - Karol Conká revelou, durante uma entrevista ao podcast "De Carona na Carreira", que não se arrepende de ter participado da 21ª edição do "Big Brother Brasil", da Rede Globo. No bate-papo, a cantora também falou sobre como conseguiu lidar com o "cancelamento", após ser eliminada com a maior rejeição da história do reality show.

"Não me arrependo de ter entrado. Estávamos na pandemia, eu não aguentava mais ficar em casa. Chegou o convite e eu vi como uma aventura, oportunidade de conhecer pessoas e ganhar mais dinheiro. Não me arrependo porque me trouxe muita visão de vida, por mais dolorosa que tenha sido, eu vejo o lado bom da experiência", explicou Karol.

Na entrevista, a artista falou sobre as mensagens violentas que recebeu e admitiu que precisou se esforçar para enfrentar os ataques gerados pela sua passagem polêmica no programa. "Precisei respirar e ter humildade para entender. Existem dois caminhos básicos, que é a verdade e a humildade. Eu usei esses ambos para, então, chegar a uma possibilidade de seguir em frente. Eu me sentia muita acabada pelo remorso que eu estava sentindo e também pelo ódio das pessoas. Apesar que os ataques eu percebia que eram mais uma manifestação, uma expressão do que elas estavam sentindo naquele momento", disse.

Karol Conká contou que na época, pensou em desistir muitas vezes, mas agora, percebe a importância de ter enfrentado os julgamentos e criado novas artes. "Fui buscando a fé de volta e pensei 'Gente? Imagina se eu tivesse desistido de tudo, não teria meu álbum Urucum, não veria quanta gente gosta da minha arte e torce para minha evolução'. Foi aí, que eu entendi que estava dando muito mais valor à quem me desvaloriza, do que quem valoriza", concluiu.