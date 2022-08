Eliezer rebate acusação de que seria sustentado por Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 11/08/2022 11:06 | Atualizado 11/08/2022 11:07

Rio - O ex-BBB Eliezer , de 32 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, para rebater acusações de que seria sustentado pela namorada, a influenciadora Viih Tube. Durante uma interação no Instagram, o empresário se revoltou com a mensagem de um seguidor, onde dizia que ele seria "bancado" pela parceira.

"O dinheiro é dela. O dinheiro não é seu, é dela. Então, ela banca quem quiser. Ela me banca", ironizou Eliezer. "Vão achar que é verdade", pontuou Viih Tube, que estava ao lado dele durante a gravação dos stories.

O empresário continuou a falar sobre o assunto, já estressado. "Cada pergunta que a pessoa faz. 'Banca o Eliezer'. Oxe, eu tenho 32 anos na cara. As pessoas acham que eu passava fome antes do 'BBB', não é possível. Eu tinha uma vida antes do 'BBB'. Eu tenho uma empresa, família, trabalho. Eu tenho tudo, tá?", rebateu.

Enquanto respondia perguntas ao lado de Viih Tube, o ex-BBB foi questionado por uma pessoa que perguntou se poderia "pegá-lo". "Não dá mais, sinto te dizer. Passa na outra vida. Daqui 30 ou 40 vidas", brincou ele, fazendo com que a influencer caísse na gargalhada.