Thaís Braz rebate comentários sobre não estar feliz com sua frontoplastia - Reprodução/Instagram

Thaís Braz rebate comentários sobre não estar feliz com sua frontoplastiaReprodução/Instagram

Publicado 11/08/2022 09:55 | Atualizado 11/08/2022 09:59

Rio - A ex-participante do "BBB 21" Thais Braz usou as redes sociais, na tarde da última segunda-feira, para rebater comentários que tem recebido acerca de sua frontoplastia — cirurgia plástica realizada para diminuir o tamanho da testa. No Twitter, a ex-BBB afirmou que muitos seguidores agem como verdadeiros "vigias" de sua franja e revelou que alguns usuários passaram a importunar até mesmo o médico responsável por sua plástica, a fim de criticá-lo por, supostamente, ela não ter gostado do resultado.

fotogaleria

"Que povo infeliz! Vão no Instagram do meu médico falar que eu não estou feliz com a frontoplastia, porque ainda uso franja! Tomar no c*, mesmo!", iniciou Thais via Twitter.

"Mano, eu uso o que eu quiser! [Uso] Franja quando eu quiser! Boné quando eu quiser! O que eu quiser!", ratificou, acrescentando que os que a criticam nunca estão satisfeitos com sua aparência. "Quando estou sem franja, reclamam que eu não deveria ter tirado a franja. Quando eu coloco franja, reclamam... Ahh!", contou.