Eliezer se revolta com críticas por realizar transplante de barba - Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2022 17:06

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para responder as críticas que recebeu após mostrar o resultado inicial de um implante capilar que fez na barba. Em sequência de vídeos nos Stories do Instagram, o ex-BBB não escondeu sua irritação ao explicar que já tinha vontade de passar pelo procedimento estético antes mesmo de participar do reality show da TV Globo.

"Muita gente falando... Minha vontade de fazer o transplante de barba vem muito antes do 'Big Brother'. No 'Big Brother' mesmo, eu sempre deixei claro minha vontade de ter barba. Eu tinha 12 pelinhos na cara. Só nasceu no bigode. Por isso não queria tirar, porque demorou para crescer. Antes de falarem que não me aceito, eu sempre quis fazer! Eu quis e pude fazer. Não tive oportunidade antes. Tive agora, e fiz", declarou o influenciador.