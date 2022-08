Simone viaja para os Estados Unidos - Reprodução do Instagram

Publicado 10/08/2022 16:32

Rio - Simone Mendes contou para os fãs, nesta quarta-feira, que deixou o Brasil. A sertaneja explicou através de uma série de vídeos, publicados no Instagram Stories, que foi para os Estados Unidos resolver alguns problemas pessoais.

"De última hora, vim parar onde? Na Disney de novo [em Orlando, nos Estados Unidos]. Vim fazer o que? Resolver uns negocinhos meus. E aí, resolvi de última hora! Faltando três ou quatro horas para o voo, comprei a passagem e tchau! Vou-me e vim!", explicou Simone. "Que loucura. Eu não tenho juízo, não. Mas, se não for assim, a gente não resolve nada. Já estou desesperada de saudade dos meus filhos, do meu marido", completou.

Recentemente, o marido de Simone, Kaká Diniz, foi apontado como o pivô da briga da cantora com Simaria. É que um perfil de fofocas disse que ele teria um suposto envolvimento amoroso com a irmã de sua esposa. O empresário desmentiu o boato através do Instagram. "Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro. Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet", desabafou.

Vale lembrar que há pouco mais de um mês, Simaria anunciou a pausa na carreira, deixando a irmã sozinha com a responsabilidade de cumprir a agenda da dupla. Recentemente, a cantora ainda deixou de seguir Simone e o perfil profissional. As irmãs também tiraram as iniciais da dupla de seus perfis nas redes sociais, mas as contas profissionais seguem ativas.