Simony mostra retorno ao trabalho durante tratamento contra câncerReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2022 15:57

Rio - Simony voltou a atualizar suas redes sociais, nesta quarta-feira, uma semana depois de revelar que foi diagnosticada com câncer de intestino. Nos Stories do Instagram, a cantora de 46 anos tranquilizou sobre seu estado de saúde durante o tratamento contra um tumor em seu corpo e avisou que estava retornando ao trabalho, se preparando para produzir conteúdo de publicidade para a internet.

"Boa tarde! Estou passando pra dizer que estou bem, hoje eu estou muito melhor, de verdade. Voltando minha vida, aos poucos, ao normal, fazendo meus trabalhos... Mas estou bem, sim, estou comendo tanto, nunca comi tanto. É bom para a gente que faz quimio, tem que comer bem, porque a imunidade fica bem baixinha", comentou a ex-integrante da Turma do Balão Mágico.

Em seguida, ela falou sobre sua agenda do dia: "Hoje vou fazer uma fotos, fazer minhas publis, minhas coisas, voltar a trabalhar. Claro, no limite, no possível, e um dia de cada vez. É isso", completou a artista.

No dia 3 de agosto, Simony foi ao Instagram para contar que recebeu um diagnóstico de câncer de intestino após realizar exames. Em vídeo gravado ao lado de seu médico, a artista de 46 anos explicou que fez uma colonoscopia por conta de íngua, o que acabou detectando um tumor na parte final do intestino, próxima a região do ânus, chamado epidermoide.

"Eu estou muito forte, muito confiante, nunca entrei numa briga para não sair ganhando", declarou a cantora, na ocasião. "Estou pronta para essa luta! Vou deixar vocês acompanharem tudo, vou falando com vocês. Não quero que olhem para mim com dó e piedade", acrescentou Simony.