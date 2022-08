Aline Gotschalg agradeceu apoio após revelar câncer na tireoide - Reprodução/Instagram

Publicado 10/08/2022 15:12

Rio - Aline Gotschalg usou o Instagram nesta quarta-feira (10) para agradecer as mensagens de carinho dos seguidores após revelar a cura de um câncer de tireoide. A ex-BBB aproveitou para dividir os detalhes de seu tratamento.

"Oi, maravilhosos! Não estou sabendo nem por onde começar (risos). Acho que não tem outra forma, se não for agradecendo as mensagens carinhosas e acolhedoras. Eu estou ótima. Me recuperando super bem. Logo, logo, estarei 100%"