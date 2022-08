Wanessa Camargo e o irmão, Igor - Reprodução de vídeo

Publicado 10/08/2022 13:19

Rio - Wanessa Camargo, de 39 anos, convidou o irmão mais novo, Igor Camargo, de 28, para cuidar de suas finanças. A cantora usou o Instagram Stories, nesta terça-feira, para contar a novidade aos fãs. A decisão da artista acontece após a separação de Marcus Buaiz, com quem viveu um relacionamento por 17 anos e tem dois filhos, José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 7 anos.

'Meu irmão agora vai trabalhar comigo, gente. Estou muito apaixonada, porque meu bebê cresceu e está tão lindo trabalhando, tão responsável. Alguém tem que cuidar do meu dinheiro, então, ele vai cuidar do meu dinheirinho agora", comemorou ela. Sem jeito, Igor, que trabalha com o pai, Zezé Di Camargo, minimizou ao dizer que estava no "período de experiência". "Mas eu já sei que você é fod*", completou a cantora.

Wanessa também adiantou que em breve os fãs saberão de algumas novidades de sua carreira. "Muitas coisas novas. A gente está tão empolgado, tão feliz com muita coisa que vai acontecer. Então, nesses próximos meses, dias, vocês me aguentem, porque tem muita novidade, muita coisa legal. Estou muito ansiosa, queria poder falar, mas ainda não posso", declarou.

Recentemente, surgiram boatos de que Wanessa vive um affair com Dado Dolabella, com quem namorou por quatro anos (2000 e 2004), entre idas e vindas. Os dois apareceram juntos pela primeira vez em uma live do Festival Aya Música Medicina, retiro espiritual pela "cura do planeta", em Goiás, no meado de julho. A cantora também participou do aniversário de 42 anos do ator, no fim do mês passado.