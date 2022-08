Neymar teria traído Bruna Biancardi em festa junina, depois que ela foi dormir - Reprodução do Instagram

Publicado 10/08/2022 11:32 | Atualizado 10/08/2022 12:44

Rio - O jogador Neymar e a influenciadora digital Bruna Biancardi estão sendo alvo de rumores sobre um possível fim de seu relacionamento. Os dois já não postam fotos juntos há algum tempo e, segundo o jornal "Extra", o término aconteceu após a festa junina que o craque promoveu em sua mansão, em Mangaratiba, em junho deste ano.

De acordo com a publicação, Neymar teria traído Bruna na festa junina, depois que ela foi dormir, e Bruna só descobriu a traição alguns dias após o evento. Na terça-feira, dia 28 de junho, o jogador e a influenciadora fizeram sua última aparição pública, na entrega de um prêmio no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

No dia 1º de julho, Bruna chegou a postar alguns Stories andando a cavalo com amigas em Mangaratiba. No entanto, no mesmo dia, ao descobrir a traição de Neymar, ela teria chamado o jogador para o quarto e terminado o relacionamento.

Dias depois da partida de Bruna do local, Neymar deu uma festa para amigos e influenciadoras. Nesta época, ele ainda usava seu anel de compromisso com Bruna. No entanto, no dia 3 de julho, ao postar uma foto com Gabriel Medina e alguns parças, o jogador não usava mais o acessório.

Bruna, que se manteve afastada das redes sociais por alguns dias, apareceu recentemente em um vídeo treinando também sem o anel de compromisso. A influenciadora digital Brenda Pavanelli, que curtiu alguns dias na França, onde o jogador mora, seria o pivô do término.