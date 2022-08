Diogo Nogueira faz videochamada com Paolla Oliveira durante show - Reprodução Internet

Publicado 10/08/2022 11:04

Rio - O cantor Diogo Nogueira está cada vez mais apaixonado por Paolla Oliveira. Ele mostrou, nos Stories, do Instagram, que fez uma videochamada com a namorada diretamente de um show para cantar pra ela. "Ela é a mais bonita, dona do meu lalaiá, não importa onde ela esteja!", disse o artista.

No vídeo, Diogo aparece cantando para Paolla e depois mostrando para a plateia que está fazendo uma videochamada com ela. O público foi ao delírio e acenou para a atriz, que ficou emocionada com o momento.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira assumiram o namoro há pouco mais de um ano e, desde então, não se desgrudaram mais.