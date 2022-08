Preta Gil admite ter se apaixonado por Ana Carolina no passado - Reprodução / Instagram

Preta Gil admite ter se apaixonado por Ana Carolina no passadoReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2022 10:44 | Atualizado 10/08/2022 12:17

Rio - Preta Gil, de 48 anos, relembrou uma antiga paixão pela amiga e também cantora, Ana Carolina, durante sua festa de aniversário, realizada na noite de segunda-feira. Na ocasião, a aniversariante dividiu o palco com a artista e divertiu o público ao dar detalhes sobre o que chamou de "pior fora da vida".

Após a apresentação de Ana Carolina na comemoração, Preta disparou. "Foi vendo ela cantar assim que eu quis casar com ela. E ela não me quis, quis uma outra amiga minha, mas não vou falar nada". "E aí 'mozi', vamos fazer um 'trisal' com a Ana Carolina?", sugeriu ao marido, Rodrigo Godoy, bem-humorada.

Ao detalhar o "fora amoroso" que admitiu ter levado da cantora, a aniversariante não teve papas na língua e acabou proporcionando boas risadas aos presentes. "O maior fora que levei na minha vida foi dela. Isso faz uns 15 anos. Todo mundo sabe, essa história é famosa. Eu dei tudo para ela, dava joias... Ela quebrou a perna uma vez, fiquei empurrando aquela cadeira de rodas jurando que ela ia me comer e não comeu, mas está tudo bem", finalizou, brincalhona.

Entre os convidados do evento, que ocorreu no Museu do Amanhã, no Rio, estiveram famosos como o casal Angélica e Luciano Huck, a atriz Carolina Dieckmann e o marido, Tiago Worcman, Marcelo Serrado e a esposa, Roberta Fernandes, Lulu Santos e o marido, Clebson Teixeira, Gominho, Thaynara OG, Paolla Oliveira, Cris Vianna, Vitória Strada, Marcella Rica, Mariana Rios, Iza e Sérgio Santos, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Bella Campos, Débora Nascimento e Ícaro Silva.