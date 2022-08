Rorigo Mussi - Reprodução/Twitter

Publicado 10/08/2022 18:20

Rio - Rodrigo Mussi revlou já conseguiu recuperar 30 kg desde o acidente que sofreu no final de março. O ex-BBB foi liberado pelos médicos para voltar a treinar na academia há pouco mais de um mês. Em uma publicação feita no Twitter nesta quarta-feira (10), ele comemorou a evolução.

"4 meses e já recuperei os 30 kg do acidente, luta continua", escreveu na legenda.

Rodrigo quase morreu em um acidente de trânsito em São Paulo. O motorista do carro de aplicativo disse que cochilou ao volante e o veículo bateu na traseira de um caminhão. Rodrigo sofreu muitos ferimentos e foi internado no Hospital das Clínicas, onde permaneceu por cerca de um mês. O brother, de 36 anos, passou por uma série de cirurgias na cabeça e pernas e, por fim, foi transferido para um centro de reabilitação, onde realizou sessões de fisioterapia e fono para recuperar as habilidades afetadas pelo acidente.