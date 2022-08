Ludmilla e Gracyanne Barbosa se encontram em academia - Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2022 18:35

Rio - Gracyanne Barbosa usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para registrar um encontro com Ludmilla na academia. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, as famosas interagem enquanto a cantora está sentada em um aparelho para exercitar as pernas. Durante a conversa, a dona do 'Numanice' revelou o segredo que ajuda a esposa de Belo a manter o corpo sarado.

"Eu já peguei o segredo da Gracy, ela faz devagarzinho (o exercício), concentrada. O problema é que tem muito peso", afirmou a artista. Em seguida, Lud ainda brincou com a musa fitness, imitando a expressão séria que a influenciadora faz enquanto treina: "Ela concentra e vai. Mil quilos", disse a cantora. Enquanto isso, Gracyanne aprovou a imitação com muita gargalhada e ainda apertou as coxas da amiga, para checar se a funkeira contraía os músculos da maneira correta.

