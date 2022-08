Vitória Strada - reprodução da TV Globo

Vitória Stradareprodução da TV Globo

Publicado 11/08/2022 17:29

Rio - Quem vê a atual vida e carreira próspera de Vitória Strada nem imagina como foi a sua infância no Rio Grande do Sul. A atriz revelou, em entrevista para a Revista 'JP', uma situação de assédio que a marcou muito na adolescência. A artista também contou que, aos 12 anos, começou a trabalhar como modelo enquanto frequentava o colégio militar e relembrou como equilibrava as tarefas.

fotogaleria

A jovem conta que estava dentro de um ônibus, voltando para casa, ainda vestindo a farda engomada do colégio, quando um homem sentou ao seu lado e começou a passar a mão em suas pernas. Vitória recorda: "Fiquei congelada, não tive forças para gritar. Chequei em casa e não quis contar para os meus pais por vergonha, como se eu tivesse alguma culpa por aquilo ter acontecido".

O trauma aconteceu, e deixou a atriz em choque: "A sensação de fragilidade, de estar sendo invadida, a vulnerabilidade... Lembro daquele momento em flashes. Dizem que isso acontece porque a mente bloqueia nossos traumas de alguma forma", conta ela. Mas isso não impediu a artista de continuar seguindo seus objetivos.

A vencedora da última edição da "Dança dos Famosos" conta que seu dia a dia sempre foi muito bem definido, sempre com dedicação e disciplina: "Minha rotina era chegar ao colégio, voltar para casa, tirar o uniforme e seguir direto para alguma sessão de fotos", explica. E, por causa disso, não aproveitou a adolescência como seus amigos.

Com a infância e adolescência repleta de trabalho e estudo, a noiva de Marcella Rica se viu com uma sensação de não ter aproveitado o que deveria. E, por isso, está passando por essa fase agora, aos 25 anos: "Quero me permitir ser mais doida, falar meio sem pensar… Fazer as coisas mais por prazer do que por dever".

A ex-modelo, se diverte com um relato: “Outro dia, bebi uns golinhos de gim e fiquei completamente de pileque. Meus amigos riam da minha cara e eu explicava que era ordem da terapeuta”. Conta ela, buscando compensar o tempo perdido, sem perder o foco na carreira.