Rodolffo recebe cantada de fãReprodução de vídeo

Publicado 11/08/2022 15:42

Rio - Rodolffo, da dupla com Israel, foi surpreendido por uma fã após um show. O ex-BBB recebeu uma cantada da admiradora ao posar com ela para fotos no camarim e ficou completamente sem jeito. O vídeo do momento foi publicado pelo sertanejo no Instagram, nesta quarta-feira. Os internautas elogiaram a atitude da moça.

"Gostou do show?", perguntou o ex-marido de Rafa Kalimann. A fã não perdeu tempo e aproveitou o momento para xavecar o cantor: “Gostei, amei, gostei mais ainda ‘docê’”, respondeu. Rodolffo ficou sem jeito. "Que pedrada", escreveu ele na legenda da publicação.

Não demorou muito para os internautas elogiarem a atitude da loira. "Essa foi corajosa. Falou logo na cara", opinou um. "Errada não tá", afirmou outro. "Ela só disse o que todas nós pensamos", frisou um terceiro.

Veja o vídeo: