Liz e Paulo AndréReprodução Internet

Publicado 11/08/2022 14:11

Rio - O ex-BBB e atleta Paulo André postou no Twitter, nesta quinta-feira, uma foto em que aparece ao lado de Liz, filha do surfista Pedro Scooby e da atriz Luana Piovani. Scooby e Paulo André se conheceram no "BBB 22" e se tornaram grandes amigos. "Liz", escreveu o atleta na legenda da foto, acompanhado de emojis de coração.

