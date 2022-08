Rafa Kalimann fala sobre namoro com José Loreto no Encontro - Reprodução da TV Globo

Publicado 11/08/2022 10:43

Rio - Rafa Kalimann participou do sofá virtual do 'Encontro', da TV Globo, desta quinta-feira, e foi entrevistada por Patrícia Poeta, Manoel Soares e Tati Machado. Na atração, a atriz e apresentadora falou sobre o namoro com o ator José Loreto. Ela afirmou que os dois estão felizes e fez mistério sobre o tempo de relacionamento deles.

"Não tá tendo como esconder nada. Estou feliz, meu coração está feliz, leve. Sou intensa, uma eterna apaixonada. E esse momento está assim: leve, gostoso. Estamos felizes, todo mundo, com carreira, pessoal, relacionamento, com tudo", destacou a ex-BBB.

Rafa, então, fez uma brincadeira se referindo aos personagens deles. Ela dá vida à Paloma, em 'Rensga Hits', e Loreto interpreta Tadeu, em 'Pantanal'. "O que rolou foi que Paloma, goianona, não pode ver um peão. Ela olhou para Tadeu e falou: Meu Deus do Céu", afirmou.

Ao ser questionada sobre o tempo de namoro, Rafa fez mistério. "Um tempo bom, suficiente pra gente se conhecer bem. Bastante", afirmou a influenciadora, que cortou o assunto: "Amo porque foi assim: 'Rafa, vamos falar de Rensga Hits". Os apresentadores prontamente mudaram o rumo da entrevista.