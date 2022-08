Rafa Kalimann e José Loreto - Webert Belicio / AgNews

Publicado 07/08/2022 23:02 | Atualizado 07/08/2022 23:06

Após circularem juntos nas últimas semanas, Rafa Kalimann e José Loreto assumiram o relacionamento. As informações são do "Gshow". Neste domingo (7), os dois posaram juntinhos no tapete vermelho durante o show de 80 anos de Caetano Veloso, e, antes do evento, o mais novo casal do momento confirmou a relação. Além de olhares apaixonados, o novo casal ainda trocou declarações.

Recentemente, os dois foram vistos na praia e os fãs começaram a especular um possível namoro. No ar como o peão Tadeu de "Pantanal", novelas das 21h, da Globo, Loreto se declarou para a nova namorada. "Estamos juntos. Tudo me encanta nela", afirma Loreto, ao "Gshow". No evento, Rafa também comentou sobre o relacionamento com o ator: "A generosidade dele foi o que mais me encantou", relatou ela, ao site.