Ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach ficam com carro atolado após dia de praia em PortugalReprodução/Instagram

Publicado 08/08/2022 16:46

Rio - Mari Gonzalez usou as redes sociais para compartilhar um perrengue que enfrentou durante sua viagem a Portugal com o noivo, Jonas Sulzbach , e a família. Nesta segunda-feira, os ex-BBBs encontraram o carro que estão utilizando atolado em local próximo à praia onde estavam. A apresentadora mostrou o amado trabalhando junto com seu pai, Carlos Alberto, para resolver a situação.