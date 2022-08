Barbara Evans - Reprodução do Instagram

Publicado 08/08/2022 14:52

Rio - Bárbara Evans fez um desabafo, nesta segunda-feira, para responder críticas que recebeu sobre a criação de sua primeira filha, Ayla, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a influenciadora se defendeu e ainda abriu o jogo sobre a relação que tem com as babás que acompanham a família em viagem à Belo Horizonte, Minas Gerais.

"A filha é minha. Fiquei com ela nove meses em minha barriga. Sofri para ter ela, quis muito ter. Então, se eu deixo ela na televisão, no celular, no iPad, se a deixo de cabeça para baixo, se a sento, se a coloco no chão, se eu rolo ela, se durmo em cima dela, não interessa. A filha é minha, vou fazer o que eu quiser com ela, Brasil", declarou a ex-A Fazenda.

Bárbara também fez questão de explicar que Ayla gosta de assistir os vídeos da Galinha Pintadinha, dando a entender que teria recebido algum comentário negativo por outro vídeo postado mais cedo. Nas imagens, a modelo filmou a filha, que assistia o desenho no colo de sua babá. "Ela assiste a Galinha Pintadinha maravilhosamente bem. Eu amo aquela galinha. Não tem a tal 'Viva a Mariana?'? Viva a Mariana, mesmo, porque graças a ela a gente tem um pouco de paz", afirmou.

Em seguida, a influenciadora explicou o motivo de mostrar as babás de Ayla sem uniforme durante a viagem: "Ninguém tem nada a ver com isso, mas vamos lá. Elas tem uniforme, mas eu dou liberdade. Se elas quiserem usar, trazer para a viagem, podem. Se não quiserem, optarem por usar as próprias roupas, também podem. A gente sempre conversa como livro aberto. Considero elas da família, tratam a minha filha como se fosse delas. É recíproco aqui em casa. Ninguém tem nada a ver com isso", concluiu.