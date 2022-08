Kelly Key - Reprodução/Instagram

Kelly Key

Publicado 08/08/2022 14:06

Rio - Kelly Key exibiu seu abdômen trincado no Instagram, nesta segunda-feira (8), e aproveitou para falar um pouco sobre seu estilo de vida saudável. "Bom dia, Brasil. Rotina da manhã que amo! Aliás, amo rotina… 'Sabendo por onde começar, fica mais fácil continuar'. Deixar tudo organizado e pronto para ser executado… Fazer todos os dias as mesmas coisas, com disciplina! Se o cérebro precisa gastar menos energia no momento do planejamento, sobra foco para executar a tarefa. Logo, nos tornamos mais produtivos", contou ela.

A artista, que aos 39 anos mantém o corpo em forma com muita disciplina, listou como é o "Projeto Baba Baby", - nome que faz referência a sua múscia que fez muito sucesso nos anos 2000 - em que compartilha sua rotina, e deu dicas a seus seguidores. "Como eu sou a loka da organização… Vou dar umas dicas aqui de como me organizo p criar minhas regrinhas e rotina", começou ela.

"Defina os principais horários do seu dia (Para começar a criar sua rotina, o primeiro passo é ter consciência dessas informações… Acordar, almoçar, dormir, trabalhar, estudar, treinar… O quê no seu dia já tem horário definido?). Separe as atividades por categorias (Ao definir suas prioridades, você deixa claro o que não pode deixar para depois e coloca as demandas em seus devidos lugares). Encontre os melhores momentos para realizar cada atividade (O segredo está em saber o melhor horário para fazer cada coisa. Você já descobriu qual o melhor momento do seu dia para realizar cada tipo de tarefa? Se sim, use isso a seu favor. Se não, observe seu dia a dia e identifique)", explicou Kelly.

"Se ainda não te convenci sobre a importância da rotina, vou deixar quatro benefícios de ter uma rotina estruturada e começar a montar a sua ainda hoje: 1) Autonomia e responsabilidade: uma rotina estruturada gera um senso de responsabilidade. No caso das crianças e adolescentes, ela ainda ajuda a desenvolver a responsabilidade; 2) Organização: quando o ambiente ao nosso redor está organizado, fica mais fácil ser produtivo e não perder tempo com o que não vale a pena; 3) Menos estresse: ter uma rotina não nos deixa menos à mercê de imprevistos e, por isso, diminui o estresse; 4) Produtividade: quanto mais internalizada a rotina, mais fácil fica focar no que, de fato, precisa ser feito e com eficiência", enumerou.

"E agora!? Consegui convencer!?", finalizou Kelly Key, que é casada com Mico Freitas há 18 anos, com que tem dois filhos: Jaime Vitor, de 17 anos, e Artur, de 5.