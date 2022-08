Yasmin Brunet - Reprodução/Internet

Yasmin BrunetReprodução/Internet

Publicado 08/08/2022 12:22 | Atualizado 08/08/2022 12:23

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais, no último domingo, para revelar aos fãs que foi alvo de uma ameaça. No Instagram, a modelo expôs que uma internauta desejou que ela sofresse agressões físicas, assim como a mãe, Luíza Brunet, sofreu no passado.

Nos stories, Yasmin reproduziu a mensagem, que aparentemente, foi motivada pelo descontentamento da seguidora acerca de uma suposta "ficada" entre ela e um homem famoso. "Torço que você sofra agressão como a sua mãe sofreu depois que vi notícia que você ficou com…", dizia a mensagem, que teve o nome do famoso censurado.

Ao desabafar sobre a situação, a modelo afirmou ser vítima de ataques constantes nas redes sociais e destacou que costuma receber ainda mais ataques de outras mulheres. "Para vocês terem uma noção do tipo de coisa que recebo, principalmente de mulheres", contou. "Para galera que me julga sem saber de nada, queria muito vocês um dia na minha vida aguentando de tudo, comentários, matérias, fofocas, 'hate', julgamentos… o mais longe da verdade possível", escreveu.