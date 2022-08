Yasmin Brunet - Reprodução/Internet

Publicado 03/08/2022 21:25

Rio - Yasmin Brunet não escondeu sua irritação ao comentar a matéria de um portal que dizia que a atriz não teria superado o fim do casamento com Gabriel Medina. A atriz respondeu um postagem no Twitter em que criticava o conteúdo e desabafou sobre a forma como as mulheres são tratadas na sociedade.

"Matéria vergonhosa e machista. Até quando vão continuar com essa palhaçada olhando só para um dos lados?", disparou a famosa. "Até quando vão seguir culpabilizando e massacrando as mulheres?! Já deu", completou Yasmin.

Em seguida, a modelo repostou o comentário de uma fã, que detonou o veículo pela publicação: "Em pleno 2022 se deparar com esse tipo de matéria era o triste, irrelevante, vergonhoso e mais absoluto fiasco. Não chamo de jornalismo e sim escárnio, perseguição a mulher, entre tantas outras bizarrices que dão asco de ler. (...) Ninguém aguenta mais, parem e parem logo!", escreveu a internauta.

