Compositora Elana Dara denuncia injustiça em créditos por composição de 'Cachorrinhas', novo hit de Luísa SonzaReprodução/Instagram

Publicado 03/08/2022 17:57 | Atualizado 03/08/2022 17:59

Rio - Enquanto Luísa Sonza segue fazendo sucesso com o single "Cachorrinhas", a compositora Elana Dara usou as redes sociais para fazer um desabafo. Sem citar nomes, a artista que participou da criação do hit criticou a forma como compositores recebem os créditos por seu trabalho na indústria musical. A jovem chegou a dizer que só liberou o lançamento do canção interpretada pela gaúcha por ter sido "parceira, inocente e medrosa".

"Quando eu estiver no topo, compositor vai ter voz pra car*lho, vai ser valorizado como merece! Porque é muito injusto e frustrante você não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em porcentagem de composição também)", começou a artista, em postagem feita no Twitter, nesta quarta-feira.

Elana, que também é cantora, fez questão de citar e elogiar uma artista que tratava bem seus compositores: "Quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. Por isso que o sertanejo está sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo. E eu não 'ajudei' ninguém a fazer, não. A ideia é minha e ninguém tava dando moral antes de ver o negócio pronto", desabafou.

"Eu só não travei o lançamento da música, porque fui muito parceira (inocente e medrosa). Não estou querendo 'mexer' com ninguém. Só estou relatando um fato que acontece o tempo todo nas composições. Estava vendo a Ariana Grande falando da mina que pensou em 'Positions' e sem falar de gente tentando surrupiar porcentagem de compositor (que já é pouco)", continuou a artista.

Com a repercussão de seus tweets, Elana se defendeu de comentários acusando a compositora de querer ganhar atenção em cima do sucesso de "Cachorrinhas". "Quem me conhece sabe que sou muito tranquila e quero chegar em todos os lugares possíveis com o meu trabalho e minha arte. A crítica foi a esse movimento que rola na composição do pop, que é f*da o apoio de artistas mais relevantes no mercado, para só deixar tudo justo nas divisões, saca?", completou ela.

Pouco depois do desabafo de Elana Dara, Luísa Sonza também usou o Twitter para postar algumas mensagens que foram entendidas por fãs como indiretas para a compositora. "Vamos rir porque chorar nem tempo dá", escreveu a loira. "'Uma coisa eu já ouvi de um amigo meu, nunca tenha ingratidão com quem já te fortaleceu'", acrescentou, citando a letra da canção "Puro Sangue", de Charlie Brown Jr.

Confira:

“Uma coisa eu já ouvi de um amigo meu, nunca tenha ingratidão com quem já te fortaleceu” — LUÍSA SONZA (@luisasonza) August 3, 2022

quando eu tiver no topo, compositor vai ter voz pra caralho, vai ser valorizado como MERECE! pq é muito injusto e frustrante vc não levar crédito por uma ideia sua (crédito e justiça em % de composição tb) kk — nana (@elanadaras) August 3, 2022

quem sabia valorizar de verdade essa parte embrionária de uma música era Marília Mendonça. por isso que o sertanejo ta sempre em alta, a galera pega na mão e se ajuda o tempo todo — nana (@elanadaras) August 3, 2022

e eu n “ajudei” ngm a fazer nao, a ideia é minha e ngm tava dando moral antes de ver o negocio pronto — nana (@elanadaras) August 3, 2022

e eu so n travei o lançamento da musica pq fui muito parceira (inocente e medrosa) — nana (@elanadaras) August 3, 2022

n to querendo “mexer” com ngm. so to relatando um FATO q acontece o tempo TODO nas composições. tava vendo a Ariana Grande falando da mina q pensou em Positions… e sem falar de gente tentando surrupiar % de compositor (q ja é pouco) — nana (@elanadaras) August 3, 2022