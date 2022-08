Ticiane Pinheiro participou do ’PodDelas’ - Reprodução/Youtube

Publicado 03/08/2022 17:11

Rio - Ticiane Pinheiro revelou em entrevista para o "PodDelas", comandado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, que desistiu de tentar engravidar por inseminação artificial. A apresentadora é mãe de Rafaella, de 13 anos, fruto da antiga relação com Roberto Justus, e Manuella, de 3 anos, do atual casamento com César Tralli.

fotogaleria "Quando eu tive a segunda filha, o César queria mais um. Fui no médico, e eu não estava entendendo mais nada do que o médico falava. A gente desistiu, e deixei a vida me levar. Acho que minha cabeça que bloqueou porque eu não queria aprender. Além disso, tem que estar muito focada para fazer um tratamento desse, que é delicado. Como já tenho duas e trabalho muito, para começar isso eu teria que estar focada. Se é uma coisa que você quer muito, você tem que se dedicar, e não estava nessa vibe", contou.

A apresentadora ainda revelou que ela e o jornalista optaram por não ter mais filhos. "Acho que nunca mais vou estar nessa vibe. Estou bem com as minhas duas, e hoje o César também está", disse.