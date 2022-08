Sofia Arruda posta foto do filho beijando amiguinha e é repreendida nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 03/08/2022 15:08

Rio - A atriz portuguesa Sofia Arruda causou polêmica ao postar no Instagram uma foto em que seu filho, que tem apenas 3 anos, aparece beijando uma amiguinha na boca. A repercussão do caso foi tão grande que ultrapassou Portugal e a hashtag "criança não namora" ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter no Brasil.

"O primeiro beijinho na boca. Não sei se será amor de verão ou da vida toda, mas que pintou um clima pintou (Atenção conhecemos os pais da menina e está tudo certo)", escreveu Sofia na legenda da imagem.

Nesta quarta-feira, Sofia postou alguns Stories no Instagram contando que apagou a foto de seu feed nas redes sociais. "Das fotografias mais queridas de sempre, onde duas crianças amigas trocam um beijinho que poderia ser um abraço, e pessoas doentes fazem comentários ainda mais doentes sobre estarmos a sexualizar as crianças. Peço do fundo do coração se pensam igual a essas pessoas, não sigam minha página", escreveu.

Sofia Arruda tem 34 anos, é atriz, apresentadora e youtuber. Há cerca de 20 anos, ela estrelou a novela "Morangos com Açúcar", uma espécie de "Malhação" de Portugal, que foi exibida no Brasil pela Band.