Giovanna Ewbank e Taís Araujo choram muito ao falar sobre racismo e são surpreendidas por Titi Reprodução/YouTube

Rio - Taís Araújo participou do "Quem Pode, Pod", podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O episódio, que ao ar nesta terça-feira (2), foi gravado antes de Titi e Bless, filhos de Giovanna com Bruno Gagliasso, serem vítmas de ataques racistas em Portugal, no último sábado (30). Na conversa, Taís conta que já havia alertado a apresentadora sobre racismo logo após a adoção da primogênita, em 2016.