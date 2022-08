Gusttavo Lima tem colar furtado em show - Reprodução de vídeo

Publicado 03/08/2022 11:50 | Atualizado 03/08/2022 11:54

Rio - Após Gusttavo Lima ter tido o colar arrancado do pescoço em um show e o vídeo do momento ter viralizado, a fã responsável pelo incidente decidiu devolver o assessório do cantor. A jovem afirmou que ficou com vergonha de se pronunciar depois da repercussão do vídeo nas redes sociais.

Gusttavo Lima tem colar roubado durante show em São Luís pic.twitter.com/YpwFtDDqRH — Só Mídias (@MidiasSo) August 1, 2022

De acordo com a radialista e apresentadora Karol Sampaio, a fã ressaltou que o ato não foi de propósito, pois só tentava puxar Gusttavo para ganhar um abraço do artista.



"Está aqui o colar do Gusttavo Lima. Encontrei a menina no final da tarde, consegui encontrar ela e estou indo encontrar com a equipe dele. (...) A menina queria muito entregar para ele, queria que eu ajudasse ela", disse Karol. "Se esse colar tem algum valor afetivo, a gente não sabe. Mas o importante é que ajudamos a menina a entregar. Ela não estava se sentindo bem com o colar e com toda a situação. Conseguimos entregar. Deu tudo certo", disse a apresentadora em seu Instagram.