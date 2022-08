Taís Araújo e Lázaro Ramos - Reprodução / Instagram

Rio - Taís Araújo, de 43 anos, dividiu algumas reflexões acerca de seu casamento com Lázaro Ramos em bate-papo no podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na entrevista, que foi ao ar na última terça-feira, a atriz revelou que se questiona constantemente sobre a motivação de estar casada há 18 anos com o ator e também, sobre o papel da cobrança do público na união dos dois.

"A responsabilidade existe. O tempo inteiro eu boto meu casamento à prova no sentido de me perguntar 'a gente está aqui porque se ama ou porque tem uma expectativa gigante das pessoas para que isso dê certo?'. O tempo inteiro eu me pergunto isso", disse.

A atriz contou que mesmo questionando-se frequentemente sobre o assunto, há anos tem chegado na mesma conclusão. "Estou aqui porque eu amo esse homem, porque faz muito sentido, porque não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino, pode ser que daqui a pouco eu me imagine, mas hoje não. Hoje meu casamento faz todo sentido, estar com ele, planejar e transar com ele faz todo sentido", concluiu.



Durante a mesma entrevista, Taís comentou sobre ser chamada de "metida" e explicou que a forma como se comporta está diretamente ligada ao bem-estar pessoal, além de servir como um "escudo" contra o racismo. "Se eu não boto limite nas pessoas quando acho que estão me atravessando, eu adoeço, mesmo. E as pessoas têm a tendência a atravessar a gente, todos nós. Se sinto que estou sendo desrespeitada, preciso botar limite na hora", pontuou.



