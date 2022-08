Andréa Beltrão curte dia de sol em praia do Rio

Rio - A atriz Andréa Beltrão, de 58 anos, aproveitou esta quarta-feira para ir à praia. Ela esteve nas areias da Zona Sul do Rio, onde se bronzeou e se refrescou no mar. Andréa está fora das telinhas desde o fim da novela "Um Lugar ao Sol", onde deu vida à personagem Rebeca. Atualmente, ela está em cartaz nos cinemas com o filme "Ela e Eu". Na trama, ela interpreta uma mulher que passou 20 anos em coma e vê sua vida completamente diferente ao despertar.

