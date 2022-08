Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em entrevista ao Fantástico - Reprodução da TV Globo

Publicado 01/08/2022 08:33 | Atualizado 01/08/2022 08:46

Rio - Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deram uma entrevista exclusiva ao 'Fantástico', da TV Globo, neste domingo, e se manifestaram sobre os ataques racistas que seus filhos, Titi, de nove anos, e Bless, de sete, sofreram no sábado (30), de uma mulher, em Portugal. A apresentadora chegou a se emocionar ao contar que foi a primeira vez que as crianças viram ela combater o racismo de frente. Ela ainda confirmou que chegou a agredir a mulher que deferiu palavras de ódio contra os pequenos.

Durante a conversa com Maju Coutinho, o casal relatou como tudo aconteceu. "A gente foi para um restaurante conhecido, que fica na praia", começou Bruno. "Inclusive, é um restaurante que a gente gosta muito de ir, porque a gente sempre encontra muitas pessoas pretas no restaurante. Para os nossos filhos, a gente acha muito importante estarem em ambientes com pessoas pretas", ressaltou Giovanna. "E eles estão na praia brincando e, de repente, uma das crianças subiu e falou para gente o que tinha acontecido. E aí a gente ficou chateado, bem chateado. E começou... E vocês viram aquelas imagens", completou o ator.

Em seguida, a loira disse que a mulher que atacou seus filhos não estava dentro do estabelecimento. "Ela não estava dentro do restaurante e começou a xingar as crianças e também a família de angolanos que estava lá", afirmou. "O gerente pediu que ela não entrasse e fosse embora, mas ela se negou e começou a xingar algo e ouvimos", acrescentou Bruno.

Foi neste momento que o ator tomou uma atitude. "Quando Bruno percebeu o que estava acontecendo saiu da mesa, foi até o gerente com a mulher, mandou chamar a polícia. A gente viu que estava uma movimentação estranha, a família de angolanos estava um pouco recuada, e eu comecei a entender que era algo racial", disse Giovanna. Em seguida, os dois enumeraram as ofensas feitas pela mulher. "Estava dizendo muitas coisas. Entre elas, dizendo 'pretos imundos'", disse ela. "'Voltem para a África, para o Brasil', 'Portugal não é o lugar para vocês, vão embora daqui', ressaltou Bruno.

Com a chegada da polícia, a mulher foi detida. "A polícia chegou, ela foi presa, retirada. Acho que ela nunca esperava que uma mulher branca fosse combatê-la como eu fui, daquela maneira. Eu sei que eu, como Eu sei que eu, como mulher branca, indo lá confrontá-la, a minha fala vai ser validada. Eu não vou sair com a louca, a raivosa, como acontece com tantas outras mães pretas, que são leoas todos os dias, assim como eu fui nesse episódio", desabafou a apresentadora. "O que será que teria acontecido se fossemos pretos? Será que ela teria sido retirada do restaurante?", refletiu o empresário. "Teria essa atenção toda se fôssemos pais pretos de crianças pretas?", questionou Ewbank.

A atriz ainda se emocionou ao contar, que pela primeira vez, Titi a viu combater o racismo de perto. "A gente fala muito sobre o assunto com eles, mas ela nunca me tinha visto combatendo de frente como foi feito. A Titi ficou assustada. O Bless não percebeu muita coisa, porque estava brincando, mas ela entendeu tudo", lamentou.

Emocionada, Gioh desabafou: "É muito cruel pensar que eles têm que ser fortes já com sete e nove anos, que precisam ser preparados e já estão sendo preparados para combater o racismo. São apenas duas crianças, deveriam estar vivendo sem se preocupar com nada, mas já são colocadas nessa situação". "A gente sabe que vai acontecer outras vezes, que não tem mais como proteger porque eles estão crescendo. Mas eles estão cercados de pessoas que estão preparadas para combater o racismo", arrematou Gagliasso.

Giovanna também confirmou que bateu na mulher. Bruno, então, a defendeu: "Minha mulher não agrediu, ela reagiu. Não confunda a reação do oprimido com a violência do agressor". Por fim, os dois ressaltaram a importância de denunciar os casos de racismo. "Ficar calado é participar, é ser cúmplice. Não finja que não escutou, denuncie, é crime e essas pessoas precisam ser responsabilidades", resumiu o ator e empresário.

Relembre o caso

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvos de comentários racistas enquanto estavam em um restaurante neste sábado (30). Na ocasião, Bruno chamou a polícia. Indignada, a apresentadora discutiu e bateu na mulher que ofendeu as crianças e a chamou de "racista nojenta".

Após a repercussão do ocorrido, a Trigo Casa de Comunicação emitiu um comunicado sobre o ataque racista. "Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou à mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa".

Restaurante repudia ataque racista

O restaurante, onde o caso ocorreu, também se manifestou através das redes sociais. "O Clássico Beach Club repudiou o ataque racista e informou que baniu a suspeita "de todos os restaurantes da rede". "O Clássico Beach Club vem pela presente repudiar as condutas criminosas e racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de turistas angolanos que estavam no nosso restaurante em Portugal", informou o estabelecimento, que se colocou à disposição "para fornecer as imagens e auxiliar na responsabilização da criminosa, que foi presa em flagrante". Por fim, o restaurante destacou: "Informamos ainda que esta pessoa está banida de todos os restaurantes da rede".