Luana Piovani comentou racismo sofrido pelos filhos de Giovanna Ewbank Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2022 17:08

Rio - Luana Piovani se manifestou após o episódio de racismo sofrido pelos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em Portugal . A atriz, que mora há 3 anos no país com os filhos, respondeu uma seguidora que comentou sobre as falas elogiosas que ela costuma fazer sobre o lugar.

fotogaleria "Vendo o vídeo sobre o racismo sofrido pelos filhos do Bruno e da Gio e me lembrando de você falando: 'Portugal, seu Lindo'. Realmente, qualquer lugar no mundo para a branquitude privilegiada é lindo. Não basta não ser racista. É preciso, ser antirracista", escreveu a internauta.

Luana Piovani afirmou que é necessário combater o preconceito. "Pois é, por isso sou e luto pelo que acredito. Está na hora de extinguirmos o racismo, mas só denunciando é que conseguiremos", disse.

Relembre o caso

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram alvos de comentários racistas enquanto estavam em um restaurante de Portugal. Uma mulher teria pedido para "tirar aqueles pretos imundos dali", se referindo as crianças. Revoltada, a apresentadora partiu para cima, chamou a mulher de "racista nojenta" e prestou queixa. Segundo o portal português 'Público', a mulher estava sob efeito de álcool durante a detenção e também teria insultado os agentes da Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela ocorrência. Ela já foi liberada da detenção.

Restaurante repudia ataque racista

O restaurante, onde o caso ocorreu, também se manifestou através das redes sociais. O Clássico Beach Club repudiou o ataque racista e informou que baniu a suspeita "de todos os restaurantes da rede". "O Clássico Beach Club vem pela presente repudiar as condutas criminosas e racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de turistas angolanos que estavam no nosso restaurante em Portugal", informou o estabelecimento, que se colocou à disposição "para fornecer as imagens e auxiliar na responsabilização da criminosa, que foi presa em flagrante". Por fim, o restaurante destacou: "Informamos ainda que esta pessoa está banida de todos os restaurantes da rede".