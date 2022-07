Ator de 'Pantanal' troca beijos com rapaz em festival do Rio

Rio - Silvero Pereira não saiu no 'zero a zero' do evento Vibra Festival de Inverno 2022, na noite deste sábado, na Marina da Glória, Zona Sul do Rio. No local, o intérprete de Zaquieu, em 'Pantanal', da TV Globo, trocou vários beijos com um rapaz. Os dois, que foram clicados por um paparazzo, também dançaram agarradinhos e falaram ao pé do ouvido.

"Não tenho nada a esconder", declarou Silvero, à 'Quem', ao ser questionado sobre o romance. Segundo a publicação, o rapaz em questão se chama Sócrates e trabalha em gestão hospitalar.

