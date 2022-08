Bruna Marquezine e Xolo Mariduena - Reprodução Internet

Bruna Marquezine e Xolo MariduenaReprodução Internet

Publicado 04/08/2022 08:32 | Atualizado 04/08/2022 08:36

Rio - A atriz Bruna Marquezine está completando 27 anos nesta quinta-feira e recebeu uma belíssima homenagem de ninguém menos que Xolo Mariduena. Os dois trabalharam juntos no filme "Besouro Azul". Os atores não confirmam, mas existem rumores de que vivem um romance. "Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até depois de gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos", escreveu Xolo na legenda das várias fotos que postou.

fotogaleria

"Obrigado por pedir todas as sobremesas que comemos, me ensinar as melhores frases - 'filha da p*ta' tem sido minha favorita até agora -, mas, acima de tudo, obrigado por ser a coisa mais boba", completou. Nas fotos, Bruna e Xolo aparecem em momentos descontraídos como no Cristo Redentor, nos bastidores de gravações, mergulhando de mãos dadas em uma cachoeira e se abraçando.